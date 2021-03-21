المملكة تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر السعادة العالمي

︎ :

.



احتلت المملكة المرتبة21 عالميًا، والأولى عربيًا، وفقًا لتقرير ‏السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر من قبل شبكة حلول ‏التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

وجاءت الإمارات في المرتبة 27 عالميا ، ثم البحرين في المرتبة 35 ، ‏ضمن القائمة التي يبلغ عددها 149 دولة، فيما تبوأت فنلندا قائمة ‏أسعد دولة في العالم ، للعام الرابع على التوالي.‏

وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعاسة في العالم، تليها ‏ليسوتو ثم بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي من القارة الإفريقية، ‏والتي جاءت 20 دولة منها في أسفل القائمة.

واعتمدت النتائج بناء على سؤال عينة تمثل 1000 مستجيب من ‏كل بلد، حول مدى تقييمهم لجودة حياتهم، بما فيها عدد المرات ‏التي ضحك فيها المستجيبون أو شعروا بالبهجة والرضا في اليوم ‏السابق، ‏‎‎مع تدوين عدد مرات المشاعر السلبية، نتيجة مخاوف ‏صحية، وتأثيرات اقتصادية.‏

وأوضح معدو التقرير أن مسح هذا العام شمل فحص آثار أزمة ‏‏”كورونا” على هيكل وجودة حياة الناس وكذلك بحث في كيفية ‏تعامل الحكومات معها‎.‎

Source akhbaar24.argaam

