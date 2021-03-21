المملكة تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر السعادة العالمي

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احتلت المملكة المرتبة21 عالميًا، والأولى عربيًا، وفقًا لتقرير السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر من قبل شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة
وجاءت الإمارات في المرتبة 27 عالميا ، ثم البحرين في المرتبة 35 ، ضمن القائمة التي يبلغ عددها 149 دولة، فيما تبوأت فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم ، للعام الرابع على التوالي.
وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعاسة في العالم، تليها ليسوتو ثم بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي من القارة الإفريقية، والتي جاءت 20 دولة منها في أسفل القائمة.
واعتمدت النتائج بناء على سؤال عينة تمثل 1000 مستجيب من كل بلد، حول مدى تقييمهم لجودة حياتهم، بما فيها عدد المرات التي ضحك فيها المستجيبون أو شعروا بالبهجة والرضا في اليوم السابق، مع تدوين عدد مرات المشاعر السلبية، نتيجة مخاوف صحية، وتأثيرات اقتصادية.
وأوضح معدو التقرير أن مسح هذا العام شمل فحص آثار أزمة ”كورونا” على هيكل وجودة حياة الناس وكذلك بحث في كيفية تعامل الحكومات معها.
Source akhbaar24.argaam
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