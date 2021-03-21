9 نصائح لتجنب هشاشة العظام عند النساء

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دعت استشارية النساء والولادة الدكتورة بسمة عبداللطيف، إلى ضرورة الاهتمام بالأغذية التي تقوي العظام وتمنع حدوث هشاشة العظام عند النساء، إذ لوحظ تزايد إصابات هشاشة العظام وسط الشابات في سن مبكرة.

الوقاية من هشاشة العظام عند النساء:

وقالت في تصريحات لـ “المواطن“: هناك (9) نصائح مهمة للنساء يجب اتباعها وهي:

⁃ تناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيسي للكالسيوم.

⁃ التعرض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم والذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم.

⁃ تناول الخضار الورقية الخضراء فهي مصدر جيد للكالسيوم، وتحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في امتصاص الكالسيوم مثل البروكلي، اللفت، الكرنب والسبانخ والفاصوليا وغيرها.

⁃ ممارسة الرياضة باستمرار خاصة المشي والهرولة.

⁃ التقليل من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم.

⁃ تجنب التدخين.

⁃ تقليل المشروبات الغازية، وعدم الإفراط في تناول الكافيين.

⁃ الابتعاد قدر المستطاع عن التوتر والضغوط العصبية؛ لأنها تساعد في إفراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب ضررًا بالغًا للعظام.

⁃ إجراء فحص دوري لقياس كثافة العظم.

ضعف قوة العظام:

وبينت أن هشاشة العظام عند النساء مشكلة شائعة، إذ تصبح العظام فيها ضعيفة وسهلة الكسر،وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام، والنساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، إذ تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).

الكشف الدوري سنويًّا:

وأوضحت أنه يجب مراجعة الطبيب بشكل دوري عند التقدم في العمر، أي بلوغ 60 سنة فأكثر، وبعد انقطاع الطمث عند النساء، أو استئصال المبايض، عند تناول الكورتيزون لعدة أشهر، وعند تناول الأدوية مثل الكورتيزون، ومضادات التخثر، وأدوية الصرع.

تجنب هشاشة العظام :

وعن طرق الوقاية من التعرض لهشاشة العظام اختتمت الدكتورة بسمة بقولها: تبدأ الوقاية من مرحلة الطفولة، وتمتد إلى كل مراحل العمر من خلال بناء عظام قوية، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وذلك بالتأكد من الحصول على ما يكفي من البروتين، والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى الكالسيوم، وفيتامين (د)، وتعد كلها عوامل أساسية في المساعدة على الحفاظ على تشكيل العظام وكثافتها، وضرورة ممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث تعد طريقة مثالية للحفاظ على كثافة العظام، وتقوية العضلات، والحفاظ على توازن الجسم.

Source almowaten

