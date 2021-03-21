جامعة أم القرى تعلن 16 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وصحية للجنسين

︎ :

.



تعلن جامعة أم القرى (معهد البحوث والدراسات الاستشارية) عن طرح (16) وظيفة (إدارية، تقنية، هندسية) للرجال والنساء، وهي (وظائف تعاقدية مؤقتة) من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، وترغب الجامعة في لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– محاسب (عدد 3 – للرجال)

– مدير وحدة عالي (عدد 1 – للرجال)

– أخصائي نظم معلوماتية (عدد 1 – للرجال والنساء)

– أخصائي تسويق (عدد 1 – للرجال والنساء)

– أخصائي موارد بشرية (عدد 1 – للرجال والنساء)

– باحث قانوني (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مدير التدريب (عدد 2 – للرجال)

– موظف التنسيق والتسجيل للمتدربين (عدد 1 – للرجال)

– موظفة التنسيق والتسجيل للمتدربات (عدد 1 – للنساء)

– مستشار قانوني (عدد 1 – للرجال)

– مهندس سلامة وصحة مهنية (عدد 2 – للرجال)

للإطلاع على الشروط الخاصة لكل وظيفة: إضغط هنا

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل.

– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً:

– صورة الهوية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الخبرات العملية.

– صورة من الدورات التدريبية (إن وجدت).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الأحد 1442/8/8هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3eXrXqkويستمر حتى الخميس الموافق 1442/8/12هـ.

تفاصيل أكثر:

https://uqu.edu.sa/App/News/95075

Source wadhefa

