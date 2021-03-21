وزارة السياحة تعلن توفير 100 ألف وظيفة للجنسين بكافة مناطق المملكة

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تعلن وزارة السياحة عن توفير (100) ألف وظيفة للرجال والنساء في القطاع السياحي خلال العام (2021م) بمختلف مناطق المملكة وذلك عبر برنامج (مستقبلك سياحة) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وعبر ربط برامج التوظيف والتدريب باستراتيجية تهدف إلى تقديم التسهيلات ودعم للقطاع السياحي من خلال برامج متنوعة ما بين التدريب والتوظيف تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

– أن لا يقل العمر عن 17 سنة.

– الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات.

– حسن السيرة والسلوك.

الفئات المستهدفة:

– الباحثين عن عمل من الجنسين.

– العاملين الراغبين في تحويل مسارهم المهني للقطاع السياحي.

– الكفاءات الوطنية الراغبة في التطور الوظيفي.

قطاعات العمل:

– الإيواء السياحي

– خدمة الطعام والمشروبات

– النقل (السكك الحديدية، النقل البري، النقل المائي، النقل الجوي)

– تأجير معدات النقل

– وكالات السفر والسياحة

– الأنشطة الرياضية والترفيهية

– النشاط الثقافي

– قطاع التجزئة

أهداف البرنامج:

– المساهمة في تحقيق اهداف رؤية 2030.

– تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع السياحي.

– تأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين لشغل وظائف القطاع.

– المساهمة في خفض مستويات البطالة.

– تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع السياحي المحلي بكفاءات وطنية مؤهله.

نبذة عن البرنامج:

برنامج وطني لتوفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي لعام 2021م منبثق من استراتيجية وزارة السياحة في تطوير رأس المال البشري خلال العشر سنوات القادمة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل السياحي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (قدم الآن) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/3c4Gj6E، علماً بأن الإعلان عن الوظائف يتم بشكل دوري، لذا يجب التسجيل ومتابعة الإعلانات الوظيفية بشكل مستمر

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11296.png

Source wadhefa

