قطاع البنوك السعودي ينتعش في 2021 بتأثير الإصلاحات الاقتصادية

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توقع تقرير حديث من شبكة KPMG العالمية حدوث انتعاش للقطاع المصرفي في السعودية ومواصلته تسجيل أداء إيجابي خلال العام الجاري. صورة من تقرير شبكة KPMG العالمية

حزمة الإصلاحات من أولى أسباب الانتعاش

وأشار إلى أن الانتعاش في القطاع المصرفي السعودي يأتي بفضل العديد من عوامل الدعم مثل حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية، ونجاح القطاع في وقف الخسائر الائتمانية المتوقعة واستقرار مستوى السيولة، إضافة لتحسن نسبة كفاية رأس المال، ذلك بجانب التعديلات التي أقرتها المصارف.

تحديات كورونا تؤكد مدى صلابة القطاع المصرفي السعودي

وأضاف التقرير أن بداية عام 2020 كانت مليئة بالتحديات في ظل جائحة كورونا، إلا أن التحديات التي واجهت القطاع المصرفي العام الماضي أظهرت مدى صلابته وتماسكه.

وتابع: كما أبرزت الجائحة أيضًا الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاع المصرفي والجهات التشريعية، في دعم التعافي الاقتصادي، حيث بادر البنك المركزي السعودي (ساما) بإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية الاستباقية، من أجل دعم المدينين ومساعدة البنوك على الإسراع بعملية التحول الرقمي لضمان استمرارها في تقديم الخدمات المصرفية، بشكل آمن وفعال. Source almowaten





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