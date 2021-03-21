إجراءات مُحكمة ودقيقة.. مقطع يوثق رحلة لقاح كورونا من المصانع إلى المستفيدين بالمملكة

أعادت وزارة الصحة نشر مقطع فيديو يوثق رحلة لقاحات فيروس «كورونا المستجد» حتى وصولها إلى المستفيد، التي تمر بإجراءات محكمة وخطوات دقيقة.

وقال المدير الطبي لبرنامج لقاحات «كورونا» الدكتور سامي المدرع: «تصل الشحنات من المصانع إلى المطار ثم إلى مواقع التوزيع، عبر صناديق خاصة مزودة بالثلج الجاف، لتكون درجة الحرارة 86 تحت الصفر، ويحمل الصندوق الواحد نحو 70 ألف جرعة، يتم حفظها لمدة 6 شهور تقريبًا.

وأضاف المدرع: «عند الحاجة إلى استخدام اللقاح، يتم استخراج الكميات المحددة لتوضع في ثلاجات عادية، درجة حرارتها 2–3 درجات مئوية، لمدة 3 ساعات حتى تذوب اللقاحات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التوزيع.

وعبر الفيديو، تحدث أحد أعضاء فريق العمل، قائلًا: «شُغلنا دقيق، سواء داخل المختبر أو في العيادات، حتى يتم منح اللقاح بالأسلوب العلمي السليم».

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