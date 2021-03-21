السعودية اليوم / صحة عسير تنفذ 5800 زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر فبراير



أبها 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير ( 5869) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك خلال شهر فبراير المنصرم، استفاد منها ( 3832 ) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم ( 2538 ) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، وذلك عبر ( 48) فريقاً بـ ( 20 ) مستشفى .

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ ( 54 ) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة .

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم ( قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 92) مريضا ، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم ( 1277 ) مريض سكري و ( 1538 ) مريض ضغط دم،إضافةً إلى خدمة (181) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها ، كما بلغ عدد من تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (285 ) مريضا إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ( 98) مريضا لديهم أنابيب تعذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفذت فرق الرعاية الصحية المنزلية ( 1617 ) زيارة عن بعد (هاتفياً) و ( 430 ) زيارة مرئية عن بعد.

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