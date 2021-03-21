السعودية اليوم / نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك (Think Tech)



تبوك 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أعلنت شركة نيوم ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية أمس السبت،عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها " ثينك تك" على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وستستضيف المبادرة في أولى جلساتها مساء اليوم، رئيس قطاع التقنية والعلوم الرقمية في نيوم جوزيف برادلي ليتحدث من خلالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً :' عن المجتمعات الإدراكية في نيوم. و " برادلي" هو أحد خبراء التقنية في العالم،

وكان يشغل قبل انضمامه إلى نيوم منصب نائب الرئيس لقطاع "إنترنت الأشياء" في شركة سيسكو، عملاق الشبكات والبنى التحتية الرقمية، في العالم.

ودعت شركة " نيوم" الراغبين بحضور أولى الجلسات الحوارية للتسجيل عبر الرابط التالي:- https://zoom.us/webinar/register/WN_fuTIOileRqq5KxNmOv06tA?s=09

وتعد مبادرة Think Tech مظلة لمشروعات توعوية إستراتيجية على مستوى المملكة العربية

// انتهى //

00:15ت م

0002



تبوك 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلنت شركة نيوم ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية أمس السبت،عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها " ثينك تك" على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.وستستضيف المبادرة في أولى جلساتها مساء اليوم، رئيس قطاع التقنية والعلوم الرقمية في نيوم جوزيف برادلي ليتحدث من خلالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً :' عن المجتمعات الإدراكية في نيوم. و " برادلي" هو أحد خبراء التقنية في العالم،وكان يشغل قبل انضمامه إلى نيوم منصب نائب الرئيس لقطاع "إنترنت الأشياء" في شركة سيسكو، عملاق الشبكات والبنى التحتية الرقمية، في العالم.ودعت شركة " نيوم" الراغبين بحضور أولى الجلسات الحوارية للتسجيل عبر الرابط التالي:- https://zoom.us/webinar/register/WN_fuTIOileRqq5KxNmOv06tA?s=09وتعد مبادرة Think Tech مظلة لمشروعات توعوية إستراتيجية على مستوى المملكة العربية السعودية تطلقها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي حول التقنيات الناشئة وتغطية الاحتياج المعرفي التقني؛ لخلق مجتمع رقمي قادر على مواكبة مستجدات العصر والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة.// انتهى //00:15ت م0002

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.