السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 5587 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 5587 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 4,291,271 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,122 .

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لندن 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 5587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 96 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 4,291,271 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,122 .// انتهى //00:03ت م0001

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