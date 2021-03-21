

الجزائر 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 96 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116.066 ،فيما بلغ مجموع الوفيات 3055 .

// انتهى //

23:27ت م

0107



الجزائر 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116.066 ،فيما بلغ مجموع الوفيات 3055 .// انتهى //23:27ت م0107

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.