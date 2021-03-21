السعودية اليوم / وزير الصحة الليبي يلتقي بممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا



ليبيا 7 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي الزناتي اليوم مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية وناقش معها الوضع الصحي بالجنوب ، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور منسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي ،احتياجات قطاعات الصحة بالجنوب وملف جائحة

// انتهى //

18:40ت م

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ليبيا 7 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسالتقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي الزناتي اليوم مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية وناقش معها الوضع الصحي بالجنوب ، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور منسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي ،احتياجات قطاعات الصحة بالجنوب وملف جائحة كورونا ، مع وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار .// انتهى //18:40ت م0075

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