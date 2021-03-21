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شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة أمام محل تجاري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة أمام محل تجاري

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، أن الفيديو المتداول للمتحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لقضية باشرتها الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 4/ 11/ 1441هـ.

الحادث قديم وتم تحديد هوية الجاني:

وأضافت شرطة مكة أن الجهات الأمنية تمكنت في حينه من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أن أحد الأشخاص تحرش بامرأة أمام أحد المحلات التجارية، وهو ما نفته شرطة مكة، موضحة أن الحادث قديم.

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة أمام محل تجاري - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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