اخبار السعوديه

لبنان يسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

0 نشر
editor12 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم لبنان يسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

لبنان يسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

متابعات الخليج 365 - واس

سجّل لبنان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

إجمالي الإصابات:

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 436575، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5715.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا