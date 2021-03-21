شكرا لقرائتكم لبنان يسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
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لبنان يسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
متابعات الخليج 365 - واس
سجّل لبنان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
إجمالي الإصابات:
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 436575، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5715.
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