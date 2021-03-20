شكرا لقرائتكم خبر عن 135 عضوا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة هيئة المهندسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في مقر الأمانة العامة في الرياض مساء اليوم (السبت) مؤتمرا صحفيا عن انتخابات مجلس إدارة الهيئة للدورة السابعة (1445-1442هـ)، الموافق (2021-2024)، بمشاركة رئيسة لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتورة أمل عبدالحميد الشقير، وعضو لجنة التقنية المساندة لعمل اللجان عبدالله العنزي، وعضو لجنة الطعون المستشار سعد آل عتم، والمتحدث باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف.

وأوضحت رئيسة لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتورة أمل الشقير، في كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الصحفي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لنطاق إشرافها على الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم 17103 وتاريخ 26/3/1442هـ، على تقديم الدعم الكامل لإجراء عملية انتخابات الهيئة بعد صدور قرار الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل بتشكيل اللجان الأساسية للانتخابات وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2020، وهي لجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة الطعون، واللجنة التقنية المساندة، مبينة في الوقت نفسه أنه منذ صدور قرار الوزير بدأت اللجان في ممارسة أعمالها ومهماتها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا والتي تطلبت أن تكون العملية الانتخابية إلكترونية تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية وتماشياً مع أهداف التحول الرقمي.

وأضافت رئيسة لجنة الإشراف على الانتخابات أن هذه الانتخابات وصلت للمراحل النهائية التي تختتم يوم غد (الأحد)، بإعلان أسماء الفائزين، بعد الجهود التكاملية في عملية اقتراع شفافة ونزيهة.

وتنافس على مقاعد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين العشرة 135 عضوا من المهندسين السعوديين والمهندسات السعوديات من القطاعات الأربعة، وهي القطاع العام وبلغ عدد المتقدمين فيه 42 عضوا أساسيا، والقطاع الخاص بلغ عدد المتقدمين فيه 71 عضوا، وفي قطاع أصحاب المكاتب الهندسية تقدم 11 عضوا، وفي قطاع أعضاء هيئة التدريس تقدم 11 عضوا أساسيا، كما بلغ عدد الأعضاء الأساسيين من السعوديين والسعوديات 51606 آلاف مهندس ومهندسة مسجلين لدى الهيئة يحق لهم التصويت والاقتراع لاختيار مرشحيهم في أربعة قطاعات.

يذكر أن العملية الانتخابية مرت بعدة مراحل، وأهم مرحلة انطلقت يوم الأمس في تمام الساعة 8 صباحا، وهي عملية الاقتراع والتصويت من قبل الناخبين لمرشحيهم، وستغلق فترة الاقتراع صباح يوم غد (الأحد)، الساعة الثامنة صباحا، بعدها سيتم الإعلان عن الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية. وقد انطلقت أول مرحلة من عملية الانتخابات بتاريخ 17 يناير 2021، وهي الإعلان الأولي لحث الأعضاء على تجديد العضوية في الهيئة، تلت ذلك مرحلة إعلان قرب موعد فتح باب الترشح، ثم انطلقت المرحلة الأهم في عملية الانتخابات بتاريخ 11 فبراير 2021، عقب ذلك تلتها مراحل مختلفة من أهمها مرحلة مراجعة طلبات الترشيح، ومن ثم إعلان القائمة الأولية للمترشحين والناخبين بتاريخ 28 فبراير 2021، ثم مرحلة تلقي الاعتراضات والتظلمات التي بدأت بتاريخ 28 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم 12 مارس 2021. ومن بعدها مرحلة نشر دليل المرشحين. ويوم غد (الأحد) 18 مارس 2021، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

ووضعت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس ادارة الهيئة، حسب شروط وضوابط الانتخابات، شروطا للترشح، وهي: إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات، أن يكون المترشح عضواً أساسياً في الهيئة وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ الإعلان عن قبول طلبات الترشيح، وألا يكون من العاملين في الهيئة، وأن يكون حاصلاً على درجة مهندس محترف من الهيئة، على الأقل، وأن يقدم التزاما ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة، وألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة فترتين متتاليتين أو جزء منها دون انقطاع لفترة كاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكَم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يُردَ إليه اعتباره، وإرفاق السيرة الذاتية للمترشح.

وتمت العملية الانتخابية لمجلس إدارة الهيئة بالاعتماد بشكل أساسي على التقنية في كل مراحلها، والتصويت الإلكتروني، وهو التّعبير الذي يشمل كل الوسائل الإلكترونية للتّصويت والوسائل الإلكترونية لحساب الأصوات العملية الانتخابية تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية وتماشياً مع أهداف التحول الرقمي، وسيتم فرز الأصوات عن طريق الوسائل الإلكترونية التي تعتمد على برامج وتطبيقات متطورة دون التدخل البشري في عملية الفرز للنتائج وحساب الأصوات، وسيكون هناك إعلان عن القائمة النهائية يوم غد (الأحد)، بعدها ستكون هناك فترة الطعون والمخالفات لمدة 5 أيام.