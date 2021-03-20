شكرا لمتابعة خبر عن بيان من شرطة مكة حول فيديو الشخص الذي يتحرش بامرأة أمام محل تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً اليوم السبت أوضحت فيه ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله لشخص يتحرش بامرأة أمام إحدى المحلات التجارية.

وقالت الشرطة إن الفيديو المتداول للمتحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لقضية باشرتها الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 4 / 11 /1441هـ .

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت في حينه من تحديد هوية الجاني والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحيل إلى فرع النيابة العامة.