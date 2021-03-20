شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشارية:العلاقة الحميمية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت استشاري مشارك نساء وولادة، الدكتورة سلوى بهلكي، إن العلاقة الحميمية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الطلاق.

وأضافت سلوى بهلكي خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":" عدم الإشباع الجنسي والعاطفي للرجل أو المرأة يجعلها غير حريصة على استمرار العلاقة".

ولفتت:" يصبح هناك مقارنة بين الأشياء الدعائية الغير صحيحة في السوشيال ميديا والإنترنت والواقع، وبالتالي يحدث عدم الرضا والبرود الأمر الذي يزود نسب الطلاق".

وأوضحت أن عمليات التجميل تعزز العلاقة الحميمية بين الزوجين، مشيرة إلى أن التجميل النسائي له دور في العلاقة الحميمية.

وتابعت أن العمليات التجميلية تكون كنوع من الصيانة للمحافظة على العضو نفسه وشكله"، لافتة:"نجري عمليات تجميلية للنساء لتعزيز الشكل والوظيفة بهدف إعادة ثقة المرأة بأنوثتها".