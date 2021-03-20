شكرا لمتابعة خبر عن أخذت لقاح إسترازينيكا هل يصلح زواجي من خطيبي الذي تلقى فايزر؟ "الصحة" تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت وزارة الصحة على سؤال إحدى المستفيدات التي قالت:"أخذت لقاح إسترازينيكا، هل يصلح زواجي من خطيبي الذي تلقى فايزر؟".

وقالت وزارة الصحة:"غير صحيح، ولاتوجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية".

‏‎‎‎‎وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.