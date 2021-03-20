شكرا لمتابعة خبر عن أخذت لقاح إسترازينيكا هل يصلح زواجي من خطيبي الذي تلقى فايزر؟ "الصحة" تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ردت وزارة الصحة على سؤال إحدى المستفيدات التي قالت:"أخذت لقاح إسترازينيكا، هل يصلح زواجي من خطيبي الذي تلقى فايزر؟".
وقالت وزارة الصحة:"غير صحيح، ولاتوجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.