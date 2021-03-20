البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لخميس مشيط بطائرة مسيرة

أدانت وزارة خارجية البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية في المملكة؛ ما يعرض سلامة المدنيين لخطر كبير.

وأكدت الخارجية، في بيانها، اليوم السبت، أن الهجوم الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، معربةً عن إدانتها إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة اليوم باتجاه مدينة خميس مشيط.

وشدَّدت على وقوف البحرين مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مطالبةً المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.