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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لخميس مشيط بطائرة مسيرة

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أدانت وزارة خارجية البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية في المملكة؛ ما يعرض سلامة المدنيين لخطر كبير.

وأكدت الخارجية، في بيانها، اليوم السبت، أن الهجوم الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، معربةً عن إدانتها إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة اليوم باتجاه مدينة خميس مشيط.

وشدَّدت على وقوف البحرين مع في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مطالبةً المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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