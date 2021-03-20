التحالف ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني بمأرب.. ومقاطع توثق «الضربات الموجعة» للحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف عتاد المليشيا والموجات البشرية لعناصرها الإرهابية في جبهة مأرب، ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب، فيما نشر مقاطع فيديو توثق الضربات الموجعة للإرهابيين.

وأوضح التحالف، في بيان صادر عنه، أن الدعم الذي يقدمه لقوات الجيش اليمني، يأتي لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأشار إلى أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على المليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة، ما كبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.