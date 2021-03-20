حالة نادرة.. إنقاذ مريض بعسير يحمل أحشاء معكوسة وقلبًا في الجهة اليمنى

تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها من إنقاذ حياة مريض يحمل أحشاء معكوسة وقلبه في الجهة اليمني.

وفي بيان لها، قالت «صحة عسير»: عبر إجراء عملية قلب مفتوح بتقنية القلب النابض.. تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها - بفضل الله – من إنقاذ مريض حالته نادرة جدًا؛ لكونه يحمل أحشاء معكوسة الموضع، ووجود قلبه في الجهة اليمنى من القفص الصدري، وذلك إثر تعرّضه لجلطة قلبية، ومعاناته من تليّف في جزء من عضلة القلب.

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