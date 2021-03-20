محامي: عقوبة مليون ريال والسجن عامان لتوظيف الخادمات المتسللات في رمضان

أكد المحامي نايف المرشدي، أن هناك عقوبة تصل إلى مليون ريال وسجن سنتين لمن يوظف الخادمات المتسللات في رمضان.

وخلال مقابلة مع قناة «الرسالة»، قال المرشدي: نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية أمس الجمعة، أمرًا ملكيًا ينص على أن من أدخل متسللًا إلى البلاد أو مكنه من العمل يعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين.

وأوضح المرشدي، أن «المتسلل هو الشخص الذي لا يحمل إقامة أو ذلك الذي حصل على إقامة مزورة لو يسجل دخوله إلى المملكة بشكل رسمي، والمواطن الذي يوظف هؤلاء عنده يواجه العقوبة المشار إليها».

وأضاف المرشدي، أن «هؤلاء المتسللين يكثرون في رمضان، للعمل في رعاية الإبل والخدمات المنزلية وحراسة الشاليهات وخلافه».

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