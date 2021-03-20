اخبار السعوديه

محامي: عقوبة مليون ريال والسجن عامان لتوظيف الخادمات المتسللات في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أشار إلى أمر ملكي نشرته «أم القرى» في عدد الجمعة..

أكد المحامي نايف المرشدي، أن هناك عقوبة تصل إلى مليون ريال وسجن سنتين لمن يوظف الخادمات المتسللات في رمضان.

وخلال مقابلة مع قناة «الرسالة»، قال المرشدي: نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية أمس الجمعة، أمرًا ملكيًا ينص على أن من أدخل متسللًا إلى البلاد أو مكنه من العمل يعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين.

وأوضح المرشدي، أن «المتسلل هو الشخص الذي لا يحمل إقامة أو ذلك الذي حصل على إقامة مزورة لو يسجل دخوله إلى المملكة بشكل رسمي، والمواطن الذي يوظف هؤلاء عنده يواجه العقوبة المشار إليها».

وأضاف المرشدي، أن «هؤلاء المتسللين يكثرون في رمضان، للعمل في رعاية الإبل والخدمات المنزلية وحراسة الشاليهات وخلافه».

اقرأ أيضًا:

ضبط مقيم في وادي الدواسر انتحل صفة ممارس صحي وادعى توفير لقاح لعلاج

عقوبات تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة.. تصل للسجن 15 سنة وغرامة لا تتجاوز مليون ريال

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا