100 ألف بتعليم الكبار ومكة تتصدر

بلغ إجمالي الطلاب والطالبات بمدارس تعليم الكبار في مناطق المملكة خلال العام الحالي 1442 نحو 100964 طالبا وطالبة منهم 62276 بنين بنسبة 61.7 %، والطالبات 38688 بنسبة 38.3 %، فيما بلغ عدد الطلاب السعوديين 90539 طالبا وطالبة، وغير السعوديين 10425 طالبا وطالبة، وذلك بحسب إحصائيات وزارة التعليم.

المرحلة الثانوية

وأظهرت إحصائيات التعليم استحواذ طلاب المرحلة الثانوية على النسبة الأعلى بـ43903 طلاب وطالبات منهم 39329 بنين و4574 بنات، ثم طلاب التعليم المستمر بـ41843 بلغ البنون منهم 10711 طالبا، والطالبات 31132، تلى ذلك طلاب المرحلة المتوسطة بـ15218 طالبا من البنين 12236 و2982 طالبة، ووفقا للإحصائية بلغ عدد الطلاب السعوديين البنين 55945 طالبا والبنات 34594 طالبة، بينما بلغ البنين غير السعوديين 6331 طالبا و4094 طالبة.

عدد المدارس

بلغت أعداد مدارس تعليم الكبار خلال العام الماضي 818 مدرسة منها 486 مدرسة للبنين بنسبة 59.4 % و332 بنات بنسبة 40.6 %، وتوزعت المدارس على 357 للتعليم المستمر، و250 للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بـ211 مدرسة، وتصدرت مكة المكرمة القائمة بـ151 مدرسة و22841 طالبا وطالبة منهم 14713 طالبا و8128 طالبة، بينما حلت الحدود الشمالية أخيرة بـ935 منهم 645 طالبا و290 طالبة.

المناطق

الرياض

144

جازان

68

نجران

14

الحدود الشمالية

15

القصيم

66

الباحة

19

الشرقية

95

الجوف

23

مكة المكرمة

151

عسير

92

تبوك

29

المدينة المنورة

60

حائل

36