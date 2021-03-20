رياح سطحية
وأشار تقرير للمركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس مستقر وغيوم على 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.