طقس مستقر وغيوم على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق المملكة.

رياح سطحية

وأشار تقرير للمركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.