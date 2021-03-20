إتلاف 80 كجم أسماكا فاسدة

تواصل أمانة عسير وبلدياتها أعمال حملة الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية من خلال اللجان المختصة والفرق الرقابية إلى جانب أعمال إدارة الرقابة المسائية والطوارئ. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية، خلال الجولات، ضبطت 80 كجم من السمك الفاسد، مؤكدا أن الجولات الرقابية مستمرة منذ انطلاق حملة الأمانة على المطاعم والتي تهدف إلى رفع مؤشر الرضا ومتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت التي تتعلق بالصحة والغذاء، موضحا أن الفرق كذلك ضبطت مخالفات بلدية وصحية متنوعة ومنها: تدني مستوى النظافة وانتهاء شهادات التراخيص وعدم ارتداء الزي الموحد للعاملين وسوء نظافة في الموقع مع عدم التهوية المناسبة، موضحا أنه تم إغلاق الموقع وإتلاف المضبوطات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وتطبيق العقوبات في حدها الأعلى.



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