60 ساعة تدريب لدبلوم الحج

استقبلت وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من المتدربات من جامعة أم القرى «دبلوم حج وعمرة»، وذلك لتفعيل الشراكة والتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى. وسوف ينطلق البرنامج التدريبي على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، وسوف يتم تأهيلهن في الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية.



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