سوق رمضاني في بيشة

وقال رئيس البلدية علي آل جلبان، إن اعتماد إقامة السوق الرمضاني جاء بعد اجتماعات المجلس البلدي وعدة لجان معنية بمتابعة الموقع وآلية التنفيذ، مشيرا إلى أن السوق سيقام بالشراكة المجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية ويستهدف إنشاء 200 كشك تجاري، مؤكدا أنه سيتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء على الأنشطة المقامة أو حتى الزوار ومتابعة هذه الإجراءات فعليا داخل السوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية، لافتا في السياق ذاته إلى تشكيل لجان خاصة لمتابعة سير تنفيذ المشاريع والمبادرات المقامة في المحافظة والمراكز التابعة لها.
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