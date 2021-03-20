رئيس سدايا يحدد فوائد منصة إحسان

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عبدالله الغامدي، أن منصة إحسان تساهم في تمكين القطاعات غير الربحية من تنمية مواردها الماليّة، عبر تسهيل عملية التبرع.

وأوضح أن الهيئة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة «سدايا» الأمير محمد بن سلمان، حققت العديد من الإنجازات، كما كان لتوجيهات سموه المباركة، ومتابعته الحثيثة بالغ الأثر فيما حققته الهيئة منذ إنشائها قبل أكثر من عام من الآن، مستلهمة من سموه الكريم إصراراً وعزيمة وطموحاً يعانق عنان السماء.

وقال خلال إطلاق الهيئة اليوم، المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" ، إنه بالرغم من عمر الهيئة القصير، فإنها سابقت الزمن وعملت بكل ما أوتيت من جهد، وبكفاءات وطنية شابة من الجنسين، لتحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الرقمية الذكية، لتمكين القطاعات الحكومية من إطلاق الطاقة الكامنة للبيانات، سعياً إلى رفع مستويات جودة الحياة للفرد والمجتمع في بلادنا الغالية.

ولأننا تحت قيادة حكيمة خيرة، تولي العمل الخيري اهتماماً عظيماً منذ نشأة هذه البلاد، على يد المؤسس طيب الله ثراه، فقد سطرت المملكة أسمى مواقف البذل والعطاء... وها هي اليوم تكمل تلك المسيرة الغراء في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين انطلاقاً من حرصها على قيمة الإنسان على ثرى هذه الأرض الطيبة.

وأضاف: نحن اليوم في «سدايا» نبتهج بتدشين منصة إحسان، تعزيزاً لقيم العمل الإنساني بدور تكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، إذ تساهم المنصة في تمكين القطاعات غير الربحية من تنمية مواردها الماليّة، عبر تسهيل عملية التبرع سعياً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تجعل من الحكومة الفاعلة محوراً أساسياً لها، يتسم بالشفافية والمسؤولية والرقابة، بما يضمن رفع مستوى موثوقية العمل الخيري.

فوائد منصة إحسان

- حفظ جهود المتبرعين وأصحاب الخير

- تذليل الصعوبات التي تواجه المتبرعين فيما يتعلق بإجراء الحوالات البنكية للجهات غير الربحية

- تنظيم بوابات الدفع المخصصة للتبرعات الإلكترونية

- تسهيل رصد ومتابعة عمليات التبرع كافة وتحسّن الرقابة عليها لضمان أن تذهب لمستحقيها

- تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره

- تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص

- رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي

- مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية

- إطلاع الباحثين عن الخير على مختلف مجالات التبرع المتاحة