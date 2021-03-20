إطلاق منصة إحسان للارتقاء بالعمل الخيري في المملكة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم، المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات «الداخلية - العدل - المالية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - التعليم»، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

كما أطلقت «سدايا» حملة إعلامية باسم «#منصة_إحسان»، تتفاعل من خلالها جميع الجهات المُشاركة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين بهدف إيصال المنصة لأطياف المجتمع كافة.

متابعة ولي العهد

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبدالله الغامدي، إن «سدايا»، بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «سدايا»، الأمير محمد بن سلمان، حققت العديد من الإنجازات. كما كان لتوجيهاته ومتابعته الحثيثة بالغ الأثر فيما حققته الهيئة منذ إنشائها قبل أكثر من عام، مستلهمة من سموه الكريم إصرارا وعزيمة وطموحا يعانق عنان السماء.

وأضاف: «منصة «إحسان» سيكون من شأنها دعم مكانة المملكة المرموقة عالميا في مجال العطاء الخيري، حيث تحتل المرتبة الـ50 في تقرير العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية (CAF)، ومقرها المملكة المتحدة، وستقوي قطاع العطاء الخيري، بعدما بلغ حجم التبرعات للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2.6 مليار سنويا».

أهداف المنصة

أوضح «الغامدي» أن المنصة ستسهم في حفظ جهود المتبرعين وأصحاب الخير. كما ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المتبرعين فيما يتعلق بإجراء الحوالات البنكية للجهات غير الربحية، وستعمل في الوقت نفسه على تنظيم بوابات الدفع المخصصة للتبرعات الإلكترونية، وستسهل رصد ومتابعة عمليات التبرع كافة، وتحسّن الرقابة عليها، لضمان أن تذهب لمستحقيها، بالإضافة إلى ما ستوليه من اهتمام بالمتبرع، وتكثيف التواصل معه، لتزويده بأحدث المستجدات المتعلقة بأنظمة ولوائح التبرع في المملكة، وتعريفه بالقنوات المختلفة التي يمكنه استخدامها في دعم المنظمة أو المؤسسة المفضلة لديه.

وأوضح أن «سدايا» تهدف، من خلال تطويرها «إحسان»، إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع عن طريق التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي. كما ستساعد المنصة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهل عملية التبرع للباحثين عن الخير بالتكامل مع بقية المنصات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل المملكة العربية السعودية في مكان واحد. وتهدف «سدايا» أيضا، عن طريق تطويرها المنصة، إلى دعم المشاريع التنموية وتعزيز تكاملها، وتأسيس منظومة تقنية متكاملة، لحوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

تعد «إحسان» منصة تبرعات وطنية تقدم العديد من الخدمات والبرامج، وتجمع المنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى المملكة، حيث ستؤدي دورا تكامُليا يدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية وغير الربحية، وستساعدها على تحقيق أهدافها. كما ستُسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية بشكلٍ عام، وتحسين كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء.

كما ستوفر المنصة آلية متطورة ومتقدمة، ترفع درجة الموثوقية والشفافية والسهولة في جمع التبرعات، وتسهم في تنظيم ونشر ثقافة العمل التنموي. كما ستأخذ المنصة على عاتقها تكريم المتميزين في العطاء التنموي بشكل دوري.

تنظيم العمل الخيري

من جهته، أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمبادرة منصة «إحسان»، والدور الذي ستضطلع به في تنظيم وتنسيق العمل الخيري، وتوحيد الجهود فيما بين الجهات الخيرية بتنوع اختصاصاتها واختلاف مجالاتها ومشاريعها تحت مظلة واحدة، بهدف العمل على تطويرها واستثمار طاقاتها، وتنظيم الجهات المستفيدة وترتيب أولوياتها، والعمل على تحقيق احتياجاتها بشكل أفضل وأمثل.

منصة إحسان

- تهدف إلى تعزيز التـكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها

- الإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشـفافية في العمل الخيري

- تخدم أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية

- تتيح أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة المجال والمكان

- يستفيد منها أكثر من 100 ألف نسمة