السعودية اليوم / المغرب تسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 07 شعبان 1442 هـ الموافق20 مارس 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 491463 , فيما بلغ مجموع الوفيات 8763.

//انتهى//

22:19ت م

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الرباط 07 شعبان 1442 هـ الموافق20 مارس 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 491463 , فيما بلغ مجموع الوفيات 8763.//انتهى//22:19ت م0097

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