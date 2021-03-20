

واشنطن 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 61,627 إصابة و 1,527 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 29,552,459 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 538,261.

// انتهى //

21:51ت م

0093



واشنطن 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 61,627 إصابة و 1,527 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 29,552,459 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 538,261.// انتهى //21:51ت م0093

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 61,627 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.