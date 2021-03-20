السعودية اليوم / لبنان تسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واس

سجّلت لبنان 2253 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 436575 ,فيما بلغت حصيلة الوفيات 5715.

// انتهى //

21:13ت م

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بيروت 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واسسجّلت لبنان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 436575 ,فيما بلغت حصيلة الوفيات 5715.// انتهى //21:13ت م0091

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