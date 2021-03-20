السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابًا مقدسيًا



القدس المحتلة 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا مقدسيًا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نجيب، من سوق خان الزيت في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

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18:52ت م

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