

بغداد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4674 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ارتفعت إجمالي حالات الوفاة إلى 13969, فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 710699 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 64722 مصابا ,منهم 471 في العناية المركزة.

// انتهى //

16:48ت م

0066



بغداد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 789390 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ارتفعت إجمالي حالات الوفاة إلى 13969, فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 710699 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 64722 مصابا ,منهم 471 في العناية المركزة.// انتهى //16:48ت م0066

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.