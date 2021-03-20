السعودية اليوم / أمانة الشرقية تضبط عددًا من المخالفات في سوقي الخضار والفواكة والحراج للأثاث



الدمام 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة المنطقة الشرقية أمس, عن ضبط طن ونصف من الشمام الفاسد المعد للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام, واتخذت بحق المخالفين الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

كما قامت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بحملة مشتركة أمس، في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع 25 طنًا من المتروكات.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام، وتزامناً مع الجولات الرقابية الميدانية المكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

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16:16ت م

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