السعودية اليوم / " الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا وتعلن تسجيل (382) حالة مؤكدة



الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح

وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

15:54ت م

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الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسحثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق "صحتي" حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //15:54ت م0060

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