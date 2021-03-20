شكرا لقرائتكم خبر عن «نور الرياض».. تزيين جسور العاصمة بأحدث تقنيات الإضاءة والخط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتزامن مع إطلاق فعاليات " نور الرياض" أولى مبادرات " الرياض آرت "، ازدانت جنبات وساحات وشوارع ومعالم مدينة الرياض، بعدد من الأعمال الفنية المضيئة.

واشتملت احتفالية " نور الرياض " على مجموعة من الأعمال الفنية ومنها "وادي الفن "، الذي جمع ثلاثة من أبرز الفنانين لتزيين عشرة جسور بأحدث تقنيات فن الإضاءة والخط.

وتزينت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الرياض بعشر بوابات مضيئة بأبها حُلَّة ضمن فعالية " بوابات الرياض "، لترحب بزوارها وتغرس في مداخل المدينة الفن والإبداع.

وتعزز احتفالية " نور الرياض " أولى مبادرات مشروع " الرياض آرت" الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة تشتمل على تنفيذ 1000 معلم فني في أرجاء مدينة الرياض، ليشكل بذلك البرنامج واحدا من أكبر مشروعات الأماكن العامة في العالم.