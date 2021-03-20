شكرا لقرائتكم خبر عن «موثوقية وشفافية».. «إحسان» نقلة نوعية في العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نقل أعمال الخير إلى آفاق أرحب عبر تنظيم عمل القطاع وزيادة موثوقيته

• تعزيز ريادة المملكة في القطاعين الخيري والتنموي عالميًا

• تقود جهود تمكين القطاع الخيري والتنموي في المملكة ورفع كفاءته

• تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع

• تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره

• تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص

• منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات

تسعى المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التى أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا " اليوم, لنقل أعمال الخير إلى آفاق أرحب عبر تنظيم عمل القطاع وزيادة موثوقيته، في مبادرة تعكس اهتمام القيادة بالقطاع غير الربحي وتعظيم أثره في حياة الناس والمجتمع داخل المملكة.

وأنشئت المنصة؛ بناءً على أمر ملكي كريم، وتحظى بدعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الجهة المطورة للمنصة، وهو ما يعكس عظم الاهتمام الذي توليه القيادة بالعمل الخيري.

وستعمل المنصة؛ على تعزيز ريادة المملكة في القطاعين الخيري والتنموي عالميًا، كما ستقود جهود تمكين القطاع الخيري والتنموي في المملكة ورفع كفاءته.

وتنطلق منصة إحسان في أهدافها من تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

وتُساهم في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي وتساعد الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهّل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات.

وجاء إطلاق المنصة ليضع حدًا لإشكال تعدد الجهات المشرفة على العمل الخيري، حيث يُتيح الإطلاع على مختلف مجالات التبرع المتاحة في داخل المملكة في مكان واحد.

ويعد مشروع منصة إحسان، منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، تعمل على مساندة المنصّات والخدمات والبرامج الوطنية في القطاع الخيري والتنموي.