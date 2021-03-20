شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التحالف يستهدف عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيلات لاستهداف عتاد الميليشيا والموجات البشرية لعناصرها الإرهابية في جبهة مأرب ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب، ويأتي دعم التحالف لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأوضح التحالف إن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على الميليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة ما كبد الميليشيا خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.

وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.