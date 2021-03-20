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شاهد.. التحالف يستهدف عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة مأرب

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الدمام - شريف احمد - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيلات لاستهداف عتاد الميليشيا والموجات البشرية لعناصرها الإرهابية في جبهة مأرب ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب، ويأتي دعم التحالف لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأوضح التحالف إن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على الميليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة ما كبد الميليشيا خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.

وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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