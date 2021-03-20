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المؤشرات الوبائية وإطلاق خدمة التقييم الذاتي للمحلات بمؤتمر الصحة.. غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

المؤشرات الوبائية وإطلاق خدمة التقييم الذاتي للمحلات بمؤتمر الصحة.. غدًا

المؤشرات الوبائية وإطلاق خدمة التقييم الذاتي للمحلات بمؤتمر الصحة.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

المؤشرات الوبائية:

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:

  • الأوضاع العالمية
  • المؤشرات الوبائية
  • مستجدات اللقاح
  • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
  • الإحصائيات والخدمات الصحية

خدمة التقييم الذاتي:

كما يتحدث خلال المؤتمر د. أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، ويستعرض خلال المؤتمر:

  • استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات
  • إطلاق خدمة التقييم الذاتي وإلزام المحلات التجارية به
  • جهود لجنة سكن العمالة

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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