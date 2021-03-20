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شكرا لقرائتكم المؤشرات الوبائية وإطلاق خدمة التقييم الذاتي للمحلات بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
المؤشرات الوبائية وإطلاق خدمة التقييم الذاتي للمحلات بمؤتمر الصحة.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
المؤشرات الوبائية:
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:
- الأوضاع العالمية
- المؤشرات الوبائية
- مستجدات اللقاح
- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
- الإحصائيات والخدمات الصحية
خدمة التقييم الذاتي:
كما يتحدث خلال المؤتمر د. أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، ويستعرض خلال المؤتمر:
- استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات
- إطلاق خدمة التقييم الذاتي وإلزام المحلات التجارية به
- جهود لجنة سكن العمالة
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