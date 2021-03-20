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شكرا لقرائتكم الولايات المتحدة تسجل 61,627 إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
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الولايات المتحدة تسجل 61,627 إصابة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 61,627 إصابة و1,527 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
إجمالي الإصابات:
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 29,552,459 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 538,261.
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