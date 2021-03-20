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الولايات المتحدة تسجل 61,627 إصابة بفيروس كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

الولايات المتحدة تسجل 61,627 إصابة بفيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 61,627 إصابة و1,527 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

إجمالي الإصابات:

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 29,552,459 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 538,261.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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