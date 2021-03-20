الارياني: مليشيا الحوثي تقوم بالتجنيد القسري للمدنيين

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

كشف وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني عن معلومات ميدانية تؤكد قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بتتفيذ عمليات واسعة للتجنيد القسري في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها.



وأوضح في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان حملة التجنيد التي نفذتها مليشيا الحوثي شملت المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والعمال وابناء القبائل، والضغط على مدراء المدارس والمشائخ وعقال الاحياء السكنية‏ للقيام بالمهمة .

واشار الى ان قيام مليشيا الحوثي الارهابية بهذه الخطوة يعكس مضيها في التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال بمحافظة مارب، وتقويض دعوات وجهود التهدئة، وحجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة مؤخرا، وعدم اكتراثها بمصير المغرر بهم ممن تدفع بهم في هجماتها الانتحارية‏.

ودعا الارياني المشائخ والعقال والآباء والأمهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي العنصرية إلى مقاومة هذه الممارسات الإجرامية ورفض إلقاء ابنائهم في محارق موت مفتوحة في مختلف جبهات مأرب، وأن لا يكونوا شركاء ومسئولين أمام الله والناس على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق اليمنيين‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على مليشيا الحوثي العنصرية لوقف عمليات التجنيد القسري للمدنيين بمن فيهم فئة الأطفال باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة باعتبارهم "مجرمي حرب".