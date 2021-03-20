فيديو.. التحالف يستهدف عتاد الميليشيا الإرهابية في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يوثق استهداف عتاد الميليشيا والموجات البشرية لعناصرها الإرهابية في جبهة مأرب، ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب.

ويأتي دعم التحالف لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأوضح التحالف يوضح أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيرًا على الميليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة؛ ما كبد الميليشيا خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.

ولفت إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني يتقدم في تعز ومأرب:

وكان دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

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