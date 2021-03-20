اخبار السعوديه

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا