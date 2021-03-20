التحالف ينفذ عملية إسناد لـ الجيش اليمني وقبائل مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وأكد التحالف أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني يتقدم في تعز ومأرب:

وكان دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

تدمير قدرات الحوثيين القتالية:

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته ميليشيا، وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

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