اخبار السعوديه

ميزة جديدة من واتساب لتسريع الملاحظات الصوتية

0 نشر
Reporter2 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم ميزة جديدة من واتساب لتسريع الملاحظات الصوتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

ميزة جديدة من واتساب لتسريع الملاحظات الصوتية

في بُشرى سارَّة لمستخدمي التطبيق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المهتم بالشؤون التقنية عبدالعزيز الرشيد عن بُشرى سارَّة لمستخدمي تطبيق واتساب، مشيرًا إلى أن هناك ميزة جديدة لتسريع الملاحظات الصوتية.

مفاجأة سارة:

وأوضح الرشيد، في مقطع فيديو نشره على تويتر، أن هناك ميزة جديدة يختبرها تطبيق واتساب خاصة بتشغيل الملاحظات الصوتية، وأضاف أن التحديثات الجديدة تجعلك تتحكم في المقطع الصوتي.

وقال الرشيد: إنه يمكن للمستخدم عن طريق الميزة الجديدة تسريع المقطع الصوتي، من خلال ثلاث سرعات مختلفة وهي: “x1، 1.5x، 2x”، مما يجعلك تستمع للمقطع إذا كان 5 دقائق في دقيقتين ونصف فقط.
شارك الخبر

شارك الخبر




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا