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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
وقال الرشيد: إنه يمكن للمستخدم عن طريق الميزة الجديدة تسريع المقطع الصوتي، من خلال ثلاث سرعات مختلفة وهي: “x1، 1.5x، 2x”، مما يجعلك تستمع للمقطع إذا كان 5 دقائق في دقيقتين ونصف فقط.
ميزة جديدة من واتساب لتسريع الملاحظات الصوتية
في بُشرى سارَّة لمستخدمي التطبيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المهتم بالشؤون التقنية عبدالعزيز الرشيد عن بُشرى سارَّة لمستخدمي تطبيق واتساب، مشيرًا إلى أن هناك ميزة جديدة لتسريع الملاحظات الصوتية.
مفاجأة سارة:
وأوضح الرشيد، في مقطع فيديو نشره على تويتر، أن هناك ميزة جديدة يختبرها تطبيق واتساب خاصة بتشغيل الملاحظات الصوتية، وأضاف أن التحديثات الجديدة تجعلك تتحكم في المقطع الصوتي.
وقال الرشيد: إنه يمكن للمستخدم عن طريق الميزة الجديدة تسريع المقطع الصوتي، من خلال ثلاث سرعات مختلفة وهي: “x1، 1.5x، 2x”، مما يجعلك تستمع للمقطع إذا كان 5 دقائق في دقيقتين ونصف فقط.
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