16 #وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين، من حمَلة شهادات والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

محاسب (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– مدير وحدة عالي (للرجال).

– أخصائي نظم معلوماتية (للجنسين).

– أخصائي تسويق (للجنسين).

– أخصائي موارد بشرية (للرجال).

– باحث قانوني (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– مدير التدريب (عدد وظيفتين/ للرجال).

– موظف التنسيق والتسجيل للمتدربين (للرجال).

– موظفة التنسيق والتسجيل للمتدربين (للنساء).

– مستشار قانوني (للرجال).

– مهندس سلامة وصحة مهنية (عدد وظيفتين/ للرجال).

شروط وظائف جامعة أم القرى:

وبينت الجامعة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًّا:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الخبرات العملية.

– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

التقديم على وظائف جامعة أم القرى:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 8 شعبان 1442هـ، الموافق 21 مارس 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 12 شعبان 1442هـ الموافق 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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