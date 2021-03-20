شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب الملك في برقيته، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.