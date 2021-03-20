شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تطرح أرض قصور حطين للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت شركة أدير العقارية المسوق الحصري لتصفية عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة؛ تسلمها عروض الشراء بالأظرف المغلقة لأرض قصور حطين التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 484 ألف متر مربع شمال مدينة الرياض؛ وحددت الشركة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، موعدًا نهائيًا لتسليم الأظرف المغلقة، على أن يتم فتح المظاريف في (مزاد النخبة) يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 عند الساعة 4.30 مساءً في قاعة الخزامى بمدينة الرياض.

ويُتوقع أن يشهد (مزاد النخبة) لبيع أرض قصور حطين منافسة محتدمة، نظرًا لأهمية المشروع وموقعه، وتمتعه بالعديد من المميزات التي تجعل منه فرصة استثمارية رائدة.

ومن المُنتظر مشاركة المهتمين من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين في تقديم العروض للمزاد الذي سيقام بإشراف أمناء إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه د. محمد فداء بهجت وأ. أسعد صالح باسودان.

من جانبه أشار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب بن حمد آل سعد: إلى أن الاستثمار العقاري في مدينة الرياض يعتبر من أفضل الاستثمارات في المملكة نظرا للنمو المستمر الذي تشهده العاصمة، وتمتعها بقوة اقتصادية كبرى، وقدرة عالية على جذب المشاريع الضخمة، ما جعلها وجهة للشركات العالمية.

وبيَّن أن المشاريع التطويرية التي تشهدها مدينة الرياض حاليا، تأتي تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، تسعى إلى تعزيز مكانة العاصمة كوجهة نوعية للاستثمار، من خلال دعم مقوماتها الحضارية، وتطوير بنيتها العمرانية والاقتصادية، لتصبح واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.

وأشار آل سعد إلى أن «قصور حطين» يعتبر أحد أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في العاصمة، لأهمية موقعه الاستراتيجي في قلب حي حطين أحد أهم الأحياء السكنية الراقية والنابضة بالحياة في مدينة الرياض، متوسطًا مجموعة من أبرز الأحياء في المنطقة، وقربه من العديد من الخدمات ووسائل الترفيه والجامعات والمدارس. كل تلك الميزات جعلت من أرض قصور حطين مكانًا استثنائيًا للاستقرار أو الاستثمار.

وما يميز أرض قصور حطين أيضًا مجاورتها لعدد من المعالم الرئيسية في العاصمة، مثل: بوليفارد الرياض، المكان مول، رياض بارك، ومركز الملك عبدالله المالي، ومجمع حطين سكوير، ومجمع يو ووك المراكز العربية (جادة الجامعة)، والحي الدبلوماسي (حي السفارات)، وقربها من مدينة الدرعية التاريخية، كما تتميز أرض المشروع باطلالتها الرائعة على طريق الملك خالد بطول يقدر بنحو 450 مترًا، ووجود شبكة طرق رئيسية وفرعية تسهل الوصول إليها، وتربطها بوسط العاصمة من خلال طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الإمام سعود بن فيصل.