شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: وصول الجرعات المعطاة من لقاح كورونا إلى 3 ملايين جرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 2.968.934 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأشارت البيانات إلى أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 225 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.