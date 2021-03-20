شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القبض على 13 موطن لارتكابهم جرائم سرقة ونشل وخدش للحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأمن العام حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

ونشر الأمن العام تقريرًا مصورًا حول الجهود المبذولة لكشف تلك القضايا، مشيرًا إلى اعتداء مواطن على مقيمة وسلب محفظتها، بمعاونة مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية؛ حيث قاما الآخران بالترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني على الهرب، وقد تم القبض على الجميع.

وقال الأمن العام إنه تم القبض على مواطنين، ظهرا في مقطع فيديو، لقيام أحدهما برش مادة الإطفاء أثناء قيادته لمركبته على المارة، والآخر يقوم بعملية التصوير، كما تم القبض على 3 مقيمين و3مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، وقعت بينهم مشاجرة نتيجة خلافات بينهم في أحد الأسواق الشعبية.

وأضاف الأمن العام أن مواطنين ارتكبوا عدد من الجرائم، تمثلت في سلب ونشل مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من العمالة الوافدة وقد تم القبض عليهما، كما تم إلقاء القبض على 4 مقيمين من «ميانمار» ارتكبوا جرائم كسر زجاج المركبات أثناء توقفها، وسرقة ما بداخلها.